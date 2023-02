Hamburgs Tourismus fast wieder auf Vor-Corona-Niveau Stand: 21.02.2023 14:10 Uhr Die Betten sind belegt, das Geschäft brummt: In Hamburg haben im vergangenen Jahr wieder fast so viele Menschen übernachtet wie vor Corona. Wirtschaftsbehörde und Hamburg Tourismus haben Dienstagmittag im Rathaus die Bilanz präsentiert.

14,7 Millionen Übernachtungen zählt das Gastgewerbe für 2022 - das zeigt, wie sehr der Tourismus in Hamburg wieder an Fahrt aufgenommen hat, sagt Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD): "In Hamburg mit einer Geschwindigkeit, die selbst die zuversichtlichsten Prognosen von Anfang letzten Jahres noch übertroffen hat."

Im Vergleich zu 2021 haben sich die Übernachtungszahlen demnach fast verdoppelt. Für 2023 erwarte man eine weitere Erholung, auch wenn diese nicht mehr so stark ausfallen dürfte.

Hamburg ein absoluter Sehnsuchtsort

Und das liege daran, dass Hamburg weiterhin ein absoluter Sehnsuchtsort sei, meint auch Michael Otremba von der Hamburg Tourismus GmbH: "Es ist in der Tat so, dass keine andere Metropole in Deutschland und nur wenige in Europa ein derartiges Comeback verzeichnen konnten." Viele Touristinnen und Touristen würden die einzigartige Atmosphäre schätzen - aber auch Events wie den Schlagermove und den Hafengeburtstag.

Tausende Fachkräfte fehlen in der Branche

Und das Geschäft könnte noch mehr brummen - doch laut Hotel- und Gaststättenverband würden der Branche dafür bis zu 8.000 Fachkräfte in Hamburg fehlen.

