Hamburger Polizei veröffentlicht Stadtteilatlas zur Kriminalität Stand: 06.04.2022 12:50 Uhr Wo passieren die meisten Verbrechen in Hamburg? Das geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Stadtteilatlas der Hamburger Polizei hervor. Die Kriminalität ist insgesamt rückläufig in der Stadt.

Die meisten Rauschgiftdelikte, Raubüberfälle und Gewaltstraftaten zählte die Polizei im vergangenen Jahr in St. Georg, genauso wie 2020. Knapp die Hälfte der rund 290 Raubüberfälle konnten die Ermittler aufklären. Autodiebe haben am häufigsten im Bezirk Hamburg-Mitte zuschlagen, vor allem in Billstedt.

Weniger Fahrraddiebstähle und Einbrüche

Die meisten Fahrradschlösser wurden in Eimsbüttel und Winterhude geknackt. Die Zahl der Raddiebstähle und Einbrüche ist aber insgesamt gesunken, in nahezu allen Bezirken. Die meisten Wohnungseinbrüche registrierte die Polizei erneut in Rahlstedt.

Kriminalität in Hamburg seit Jahren rückläufig

Die Kriminalität ist in Hamburg seit sechs Jahren rückläufig. Der Senat begründet den erneuten Rückgang in 2021 mit den Corona-Maßnahmen. Im Lockdown hätten die Menschen häufiger zu Hause bleiben müssen, deshalb habe es weniger Straftaten gegeben.

