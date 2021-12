Hamburger Polizei geht gegen "Corona-Spaziergänger" vor Stand: 28.12.2021 17:48 Uhr Die Hamburger Polizei hat am Montag bei sogenannten Spaziergängen gegen die Corona-Auflagen eingegriffen. In mehreren Stadtteilen stoppte sie unangemeldete Veranstaltungen.

Unter anderem in Fuhlsbüttel, Rahlstedt und Winterhude hatten sich am Montag Menschen in kleinen Gruppen zu "Spaziergängen" getroffen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Nach einer Bewertung der Lage schritt die Polizei an mehreren Orten ein. Denn derartige Spaziergänge seien anzumelden, andernfalls handle es sich um eine Straftat, so Polizeipräsident Ralf Martin Meyer im Gespräch mit NDR 90,3: "Wir haben in den Elbvororten, in Niendorf-Schnelsen und in Finkenwerder Bereiche gehabt, die wir als Versammlung eingestuft haben, und dann wurden die Personalien festgestellt und dann werden auch entsprechende Strafverfahren eingeleitet."

AUDIO: Hamburger Polizei geht gegen "Corona-Spaziergänger" vor (1 Min) Hamburger Polizei geht gegen "Corona-Spaziergänger" vor (1 Min)

Spaziergänge mit Demonstrationscharakter

Am Montag hatte die Hamburger Polizei erklärt, derartige Spaziergänge ab sofort als Veranstaltungen mit Demonstrationscharakter zu bewerten, so wie andere Bundesländer auch. Neben einer Anmeldung müssen unter anderem Hygiene-Vorschriften eingehalten und beispielsweise auch Masken getragen werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 28.12.2021 | 18:00 Uhr