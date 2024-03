Hamburger Lernferien: Startchancen-Programm sichert Finanzierung

Stand: 25.03.2024 20:10 Uhr

Auch in diesen Märzferien drücken Tausende Schülerinnen und Schüler wieder freiwillig die Schulbank bei den Hamburger Lernferien. Hamburgs Schulsenatorin Ksenija Bekeris (SPD) hat am Montag erstmals eine Lernferien-Gruppe an der Schule Appelhoff in Steilshoop besucht.