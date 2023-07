Ferienzeit: Sanierungsarbeiten an rund 300 Hamburger Schulen Stand: 14.07.2023 07:14 Uhr Die Schülerinnen und Schüler in Hamburg haben Ferien - aber in vielen Schulen ist trotzdem etwas los: An rund 300 finden laut Schulbau Hamburg Baumaßnahmen oder kleinere Ausbesserungsarbeiten statt.

"Ferienzeit ist für uns immer Sanierungszeit: Wir nutzen die nächsten Wochen wieder ganz intensiv, um überall in der Stadt Hamburgs Schulen wieder auf Vordermann zu bringen", sagte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) am Donnerstag. An rund 300 Schulen seien während der sechswöchigen Ferien Hunderte Maßnahmen geplant - angefangen von kleinen Ausbesserungs- und Malerarbeiten bis hin zur Sanierung kompletter Dächer. Die Bauzeit reiche je nach Maßnahme von einem Tag bis zum Beginn des neuen Schuljahrs am 24. August.

Größere Baumaßnahmen in Winterhude und Tonndorf

Darüber hinaus sollen während der Ferien auch größere Baumaßnahmen abgeschlossen werden. Die Finanzbehörde zählte dazu etwa den sechs Millionen Euro teuren Neubau mit Klassenräumen, Mensa und einer Sporthalle an der Winterhuder Carl-Cohn-Schule oder das 16 Millionen Euro teure neue Klassenhaus an der Tonndorfer Gyula-Trebitsch-Schule.

Nach Angaben von Dressel investiert Hamburg jedes Jahr rund 350 Millionen Euro in den Bau und die Sanierung von Schulen.

