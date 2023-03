Hamburger Landeslabor veröffentlicht Jahresbericht

Stand: 20.03.2023 11:30 Uhr

Von reinem Wein über sichere Häfen bis zu Viren im Abwasser - für all das ist das Institut für Hygiene und Umwelt in Hamburg zuständig. Das Landeslabor hat am Montag seinen Jahresbericht 2022 vorgelegt.