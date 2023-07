Hamburger Klimabeirat fordert schnelleren Ausbau von Solaranlagen Stand: 06.07.2023 11:36 Uhr Der Hamburger Klimabeirat fordert vom Senat, dass die Hansestadt beim Ausbau von Solaranlagen deutlich mehr Tempo macht. Der Beirat spricht sich dafür aus, dass auf allen städtischen Gebäuden Solaranlagen errichtet werden.

Strom aus Sonnenenergie friste in Hamburg bislang eher ein Schattendasein, heißt es in der Stellungnahme des Klimabeirats. Darin vertreten sind zahlreiche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die den Senat und insbesondere die Umweltbehörde von Jens Kerstan (Grüne) unabhängig in Klimafragen beraten sollen.

Was ist der Hamburger Klimabeirat? Den Klimabeirat gibt es seit April 2021 in Hamburg. Er soll den Senat als unabhängiges wissenschaftliches Gremium bei der Umsetzung des Hamburger Klimaschutzgesetzes und des Hamburger Klimaplans beraten und Impulsgeber bei der Klimapolitik sein. Der Klimabeirat besteht aus 15 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen. Die Zusammensetzung erfolgt für fünf Jahre durch den Senat. Der Klimabeirat tagt mindestens zweimal jährlich. (Quelle: Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft)

"Hamburg hat bislang keine klare Strategie"

Im vergangenen Jahr habe Hamburg beim Neubau von Solaranlagen unter allen Bundesländern den letzten Platz belegt, sagte die Beiratsvorsitzende Daniela Jacob am Donnerstag. "Hamburg hat bislang keine klare Strategie, was die Stadt zum 80-Prozent-Ausbauziel der Bundesregierung beiträgt", so Jacob weiter. Dabei sind die Voraussetzungen nach Ansicht des Klimabeirats eigentlich bestens: Die Stadt könne rund zwei Drittel des benötigten Stroms vor Ort durch Solaranlagen selbst erzeugen.

Klimabeirat: Öffentliche Bauten nutzen

Vor allem Dachflächen sind in Hamburg bislang weitgehend ungenutzt. Laut Klimabeirat sollte der Senat dabei mit gutem Beispiel vorangehen. Etwa, indem alle geeigneten öffentlichen Bauten einschließlich der Unis genutzt werden. Auch das stadteigene Wohnungsbauunternehmen SAGA als größter Vermieter in Hamburg müsse eine Vorreiterrolle übernehmen.

