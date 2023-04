Kohlekraftwerk Wedel muss länger am Netz bleiben Stand: 27.04.2023 14:10 Uhr Das Kohlekraftwerk Wedel muss länger laufen als bisher geplant. Grund sind Probleme beim Bau des Fernwärmetunnels unter der Elbe.

Das marode Kohlekraftwerk, das den Hamburger Westen mit Fernwärme versorgt, wird nicht vor 2026 vom Netz gehen können. Das hat Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) am Donnerstag bestätigt. Damit Wedel durch das neue Gas- und Dampfkraftwerk auf der Dradenau ersetzt werden kann, muss ein 1,2 Kilometer langer Tunnel unter der Elbe fertig werden. Aber bei den Bauarbeiten sind Spundwände am Startschacht am Südufer abgesackt. "Dadurch haben wir einige Monate verloren", so Kerstan.

Nötiger Tunnel wird erst im Sommer 2025 fertig

Anders als geplant werde der Tunnel zwischen dem Energiepark Hafen und dem Hindenburgpark an der Elbchaussee wohl erst im Sommer 2025 fertig. Ein Probebetrieb unter Volllast sei aber nur im Herbst/Winter möglich, sagt der Umweltsenator.

Auch Reservebetrieb vorgesehen

Im Kraftwerk Wedel wird dann zunächst der Betrieb von zwei auf einen Block reduziert, um dann Ende 2025 die Wärmeproduktion einzustellen. Die Anlage bleibt aber noch ein weiteres Jahr im Reservebetrieb - kann also bei Bedarf wieder angefahren werden.

