Hamburger Hauptbahnhof: Anlaufstelle für Geflüchtete aus der Ukraine wird geschlossen

Hauptbahnhof: Anlaufstelle für Geflüchtete aus der Ukraine wird geschlossen Stand: 30.05.2022 15:44 Uhr Weil weniger Geflüchtete aus der Ukraine nach Hamburg kommen, wird der Welcome Point am Hauptbahnhof geschlossen. Seit Anfang März hatte der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) dort Geflüchtete in Empfang genommen und beraten.

Bis zu 2.000 Schutzsuchende aus der Ukraine kamen in den ersten Wochen täglich am Hauptbahnhof an. Hauptamtliche und mehr als 700 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer des ASB waren im Auftrag der Stadt im Einsatz. Sie halfen den Geflüchteten, sich zu orientieren. Zuletzt waren es noch täglich rund 250 Menschen.

Stadt sieht keinen Bedarf mehr

Weil sich pro Tag nur noch rund 100 geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer in der Ausländerbehörde anmelden, sieht die Stadt jedoch keinen Bedarf mehr für die Anlaufstelle am Hauptbahnhof. Zudem werde an ukrainische Geflüchtete bereits in den Zügen der Deutschen Bahn Flyer mit ersten Hinweisen verteilt, so ein Sprecher der Innenbehörde. Am Hauptbahnhof selbst sollen Plakate und Hinweistafeln Geflüchteten Orientierung bieten. Auch die Bahnhofsmission hilft Geflüchteten weiter. Der ASB unterstützt weiterhin Geflüchtete mit seinen "Hamburg hilft"-Projekten wie der Kleiderkammer in Rissen oder der Begegnungsstätte "Tausch und Schnack" in Eimsbüttel.

