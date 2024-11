Hamburger Grüne wählen Fegebank zur Spitzenkandidatin Stand: 09.11.2024 13:07 Uhr Die Hamburger Grünen stellen an diesem Wochenende ihre Kandidatenliste für die Bürgerschaftswahl auf. Auf Platz eins und damit als Spitzenkandidatin wurde die Zweite Bürgermeisterin und Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank gewählt.

Fegebank erhielt am Sonnabendmittag 306 Ja-Stimmen und 11 Nein-Stimmen bei 5 Enthaltungen. Sie bewirbt sich damit nun offiziell neben Amtsinhaber Peter Tschentscher (SPD) und CDU-Chef Dennis Thering um die Führung von Hamburgs künftiger Landesregierung.

Weitere Listenplätze werden vergeben

Auf die Listenplätze nach Fegebank bewerben sich Verkehrssenator Anjes Tjarks, die Co-Parteivorsitzende Maryam Blumenthal und der Co-Fraktionsvorsitzende Dominik Lorenzen. Bei den Hamburger Grünen kann sich grundsätzlich jedes Parteimitglied für jeden Listenplatz bewerben. Nicht mehr kandidieren wird Umweltsenator Jens Kerstan - er hatte angekündigt, nach der Wahl aufzuhören. Die Mitgliederversammlung soll auch am Sonntag fortgesetzt werden.

Grüne wollen stärkste Kraft in Hamburg werden

Die Grünen regieren in Hamburg seit 2015 als Juniorpartner der SPD mit. Wie schon 2020 haben sich die Grünen auf die Fahnen geschrieben, die SPD als stärkste Kraft in der Hansestadt abzulösen. Laut einer Umfrage im Auftrag des "Hamburger Abendblatts" von Ende Oktober liegen die Grünen in Hamburg mit 21 Prozent neun Prozentpunkte hinter der SPD (30 Prozent). Gleichauf mit den Grünen erreichte die CDU in der Umfrage 21 Prozent.

Die Bürgerschaftswahl findet am 2. März 2025 statt.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 09.11.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Grüne