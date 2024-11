Ampel-Aus: Für Hamburgs SPD und Grüne ein logischer Schritt Stand: 07.11.2024 07:39 Uhr In Hamburg wird am 2. März eine neue Bürgerschaft gewählt. Nun könnte noch eine zweite Wahl dazukommen, nachdem in Berlin gestern Abend die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP nach drei Jahren zerbrochen ist.

Auf Wahlkampf eingestellt sind Hamburgs Parteien schon seit Monaten - auf eine Bundestagswahl allerdings nicht. Nun müssen eilig Parteitage einberufen und die Kandidatinnen oder Kandidaten formell nominiert werden.

SPD und Grüne sehen eine logische Konsequenz

In der politischen Einschätzung des Endes der Ampel-Koalition in Berlin liegen Hamburgs Politikerinnen und Politiker auf der Linie ihrer jeweiligen Bundesparteien: Der Bruch sei die logische Konsequenz aus dem Verhalten der FDP, sagt Hamburgs SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf dem "Hamburger Abendblatt". So wie zuletzt habe es nicht weitergehen können. Der Kompromiss gehöre zum Wesen der Demokratie, meint Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank von den Grünen bei X. Wer dazu nicht in der Lage sei, mit dem sei kein Staat zu machen.

Hamburger FDP: SPD und Grünen fehlte der Mut

FDP-Landeschefin Sonja Jacobsen spielt den Ball zurück: SPD und Grünen im Bund hätten Mut und Kraft zu dringend notwendigen Reformen gefehlt. Hamburgs CDU-Chef Dennis Thering fordert nun schnelle Neuwahlen und er freut sich: Der Totalausfall der Ampel stehe fest - diese Koalition sei Geschichte.

