Umfrage: SPD in Hamburg vorne, Grüne und CDU gleichauf Stand: 31.10.2024 14:40 Uhr Im März 2025 findet die nächste Bürgerschaftswahl in Hamburg statt. Wäre es jetzt schon so weit, könnte der rot-grüne Senat wohl weiterregieren - das ergibt eine repräsentative Forsa-Umfrage, die das "Hamburger Abendblatt" in Auftrag gegeben hat.

Die SPD verliert demnach zwar mit 9 Prozentpunkten recht deutlich, bleibt mit 30 Prozent aber stärkste Kraft. Die Grünen kommen trotz Verlusten noch auf 21 Prozent - genau wie die CDU, die ihr historisch schlechtes Ergebnis der letzten Wahl damit fast verdoppelt. Auch eine rot-schwarze Koalition wäre so möglich.

AfD einstellig, Linke bei fünf Prozent, FDP und BSW darunter

Die AfD bleibt mit 8 Prozent einstellig. Die Linke liegt bei 5 Prozent und muss um den Wiedereinzug in die Bürgerschaft bangen. FDP und das neue Bündnis Sarah Wagenknecht (BSW) würden der Umfrage zufolge an der Fünf-Prozent Hürde scheitern. Noch ist allerdings unklar, ob das BSW in Hamburg überhaupt antritt.

Befragte favorisieren Fortsetzung von Rot-Grün

An einem Regierungswechsel sind die Hamburgerinnen und Hamburger offenbar nicht interessiert. Rund 40 Prozent der Befragten wünschen sich demnach, dass die rot-grüne Regierung bestehen bleibt. Eine Koalition der SPD mit der CDU wollen demnach 20 Prozent der Befragten. Ein Bündnis aus CDU und Grünen findet bei rund 9 Prozent der Befragten Zustimmung - eine eigene Mehrheit hätte Schwarz-Grün den Ergebnissen zufolge aber nicht.

Für die repräsentative Umfrage wurden vom 24. bis zum 28. Oktober 1.017 Wahlberechtigte online befragt worden. Die Fehlertoleranz wurde laut "Abendblatt" von Forsa mit plus/minus drei Prozentpunkten angegeben.

Weitere Informationen NDR HamburgTrend: SPD bleibt stärkste Kraft - CDU legt deutlich zu Würde Hamburg am Sonntag eine neue Bürgerschaft wählen, hätte die SPD trotz Verlusten die Nase vorn. Das zeigt eine Umfrage im Auftrag des NDR. (07.02.2024) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 31.10.2024 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bürgerschaftswahl