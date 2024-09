Mitgliederversammlung: Grüne in Hamburg demonstrieren Geschlossenheit Stand: 28.09.2024 15:58 Uhr Die Hamburger Grünen haben bei ihrer Landesmitgliederversammlung am Sonnabend Geschlossenheit demonstriert. Bei dem Treffen in Wilhelmsburg ging es zu Beginn um die Krise nach dem angekündigten Rücktritt des Bundesvorstands.

Minutenlang stehend dargebrachten Applaus bekam die Spitzenkandidatin der Partei für die Bürgerschaftswahl im kommenden Jahr, Katharina Fegebank. Hamburgs Zweite Bürgermeisterin traf bei ihrer Auftaktrede offenbar den richtigen Ton vor den rund 250 Parteimitgliedern. Mit Worten des Danks für den scheidenden Bundesvorstand, mit einem Appell an den Zusammenhalt und mit dem Ausblick, dass die Partei jetzt einen Neustart schaffen könne. Schulen, Schienen, Straßen und Schwimmbäder - das sei der künftige Reichtum Deutschlands. Und dafür müsse die Schuldenbremse gelockert werden.

Aussprache zur Lage der Partei

Eine außerplanmäßige knapp zweistündige Aussprache zur Lage der Partei verlief weitgehend harmonisch. Mehrere Rednerinnen und Redner zollten dabei dem Bundesvorstand Respekt, der wegen der Niederlagen bei den jüngsten Landtagswahlen in der vergangenen Woche seinen Rückzug angekündigt hatte. Gerade junge Redner kritisierten die Parteiaustritte bei der Grünen Jugend. Die Austritte seien eine Chance, sich neu aufzustellen und wieder mehr Nicht-Akademiker zu erreichen, sagte zum Beispiel der 18-jährige Jonas Felix Schulz. Andere Rednerinnen und Redner zeigten sich weniger glücklich mit der Entwicklung. Am Donnerstag hatte der Vorstand der Grünen Jugend aus Unzufriedenheit mit der Politik der Grünen die Partei verlassen. Kritik an der Zustimmung der Grünen zum Teilverkauf des Hafenbetreibers Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) oder zur Verschärfung der Asylpolitik blieb die Ausnahme.

Wahlschlappen in ostdeutschen Bundesländern

Bei der Landesmitgliederversammlung wollen die Grünen noch ihr Wahlprogramm für die Bürgerschaftswahl verabschieden. Das Wahlprogramm, das die in Hamburg seit 2015 mit der SPD koalierenden Grünen "Regierungsprogramm 2025-2030" nennen, umfasst mehr als 150 Seiten. Anders als bei den jüngsten Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg, die für die Grünen katastrophal ausgegangen waren, rechnet sich die Partei in Hamburg sogar Chancen aus, stärkste Kraft zu werden.

