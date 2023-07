Trotz höherer Preise: Hamburger sparen nicht an Urlaubsreisen Stand: 04.07.2023 07:22 Uhr Obwohl die Preise kräftig gestiegen sind: Wer kann, fährt auch in diesem Jahr in den Urlaub. Denn an den Ausgaben für Reisen wird zuletzt gespart, heißt es vom Hamburger Institut für Zukunftsfragen. Laut dem Deutschen Reiseverband wurden in diesem Sommer sogar mehr Urlaubsreisen gebucht als vor der Corona-Pandemie.

Urlaub wird teurer. Das ist nicht nur ein Bauchgefühl, sondern lässt sich mit Zahlen belegen. Die Preise für Flugreisen ins europäische Ausland sind im Vergleich zum vergangenen Sommer um 40 Prozent gestiegen, wie Nils Sonnenberg vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel NDR 90,3 sagte.

ADAC warnt vor langen Staus

Weil Fliegen so teuer ist, werden in diesem Jahr wohl deutlich mehr Hamburgerinnen und Hamburger mit dem Auto in den Urlaub fahren. Der ADAC in Hamburg erwartet besonders lange Staus und rät allen, viel Zeit für die Reise einzuplanen.

Reiseverband: Höhere Buchungszahlen als vor Corona

Denn Reisen wird zwar teurer, bleibt aber beliebt. Es ist nach wie vor die populärste Form des Glücks, sagte Ulrich Reinhardt vom Institut für Zukunftsfragen. Das stellt auch der Deutsche Reiseverband fest. Aktuell liegen die Buchungszahlen sogar ein Prozent höher als 2019, dem letzten Jahr vor der Corona-Pandemie.

Jeder Fünfte macht keine Urlaubsreise

Viele Menschen können sich aber auch keine Urlaubsreise leisten. Laut aktuellen Umfragen bleibt etwa jeder und jede Fünfte in Deutschland zu Hause. Dieser Wert ist seit drei Jahren relativ gleich geblieben.

