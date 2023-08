Hamburger Flughafen: Zwei Millionen Passagiere in den Sommerferien Stand: 22.08.2023 12:16 Uhr Die Sommerferien gehen zu Ende. Zeit für den Hamburger Flughafen Bilanz zu ziehen: Mit fast zwei Millionen Passagieren war es in den sechs Wochen so voll wie seit 2019 nicht mehr.

Der Spitzentag war der erste Freitag der Ferien, da drängten rund 55.000 Menschen in mehr als 370 Flugzeuge. Besonders beliebt waren Reisen in die Türkei, auf die griechischen Inseln und nach Spanien. Die Auslastung der Maschinen kletterte gerade in den ersten beiden Wochen der Sommerferien auf über 86 Prozent. Pro Flug mussten deutlich mehr Passagiere betreut werden als noch vor drei Jahren, wie Flughafensprecherin Katja Bromm sagte.

Mehr als 250.000 Passagiere nutzten "Slot&Fly"

Trotz dieses Hochbetriebs sei es an den Terminals weitgehend reibungslos verlaufen, ergänzte Bromm. Zum einen hätte der Flughafen mehrere technische Neuerungen eingeführt, zum anderen hätten sich die Passagiere besser vorbereitet. Seit April haben laut Airport mehr als 250.000 Fluggäste mit "Slot&Fly" vorab ein Zeitfenster für den Zugang zur Sicherheitskontrolle gebucht. Außerdem nutzten viele den Online-Check-In und die Gepäckautomaten. Mittlerweile wird jeder vierte Koffer über die Automaten aufgegeben.

Auch nach dem Ende der Schulferien rechnet der Flughafen weiterhin mit vielen Passagieren. Bis Ende September werden es in Spitzenzeiten wohl bis zu 350.000 Menschen pro Woche werden, sagte Airport-Sprecherin Bromm.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 22.08.2023 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flugverkehr