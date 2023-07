Airport Hamburg: Fast so viele Passagiere wie vor der Pandemie Stand: 20.07.2023 14:47 Uhr Der Hamburger Flughafen brummt wieder zur Ferienzeit. In der ersten Woche der Sommerferien sind wieder fast so viele Passagiere von Fuhlsbüttel abgeflogen oder angekommen, wie vor der Corona-Pandemie.

Mallorca ist derzeit das Top-Reiseziel der norddeutschen Fluggäste. Beliebt sind auch die griechischen Inseln und die Türkei. Fast 330.000 Reisende wurden in der vergangenen Woche in Fuhlsbüttel abgefertigt. Spitzentag war der Freitag - mit mehr als 370 Flügen und 55.000 Passagieren. "Der Reiseverkehr am Hamburger Flughafen ist stabil angelaufen", erklärte Katja Bromm vom Airport. Auch in den kommenden Tagen rechnet der Flughafen Hamburg mit bis zu 50.000 Reisenden pro Tag.

"Der Trend wieder mehr zu fliegen ist spürbar"

2019 waren es noch gut 15 Prozent mehr Passagiere, aber der Trend wieder mehr zu fliegen ist spürbar, so der Flughafen in einer ersten Bilanz. Verglichen mit der ersten Ferienwoche des vergangenen Sommers sei ein Plus von 22 Prozent zu verzeichnen. "Mit diesem hohen Passagieraufkommen setzt sich ein Trend fort, der sich bereits im ersten Halbjahr 2023 zeigte", hieß es vom Flughafen. So ziehe nach der Corona-Pandemie der Anteil der Privatreisenden am stärksten an.

Keine Schlangen bei Sicherheitskontrolle und Gepäckabgabe

Die Terminals sind voll, aber der Betrieb läuft reibungslos, heißt es. Gute Nachricht für Urlauberinnen und Urlauber: Endlose Schlangen bei der Sicherheitskontrolle und Gepäck-Chaos gibt es derzeit nicht. Auch Streiks, die den Flugverkehr lahmlegen, sind derzeit nicht in Sicht.

"Letzte Generation" sorgt für Ausfälle - wohl kein Schadenersatz

Vergangenen Donnerstag hatten allerdings Aktivistinnen und Aktivisten von "Letzte Generation" für Verspätungen und Flugausfälle gesorgt, weil sie sich auf der Rollbahn festgeklebt hatten. Ärgerlich für Urlauberinnen und Urlauber: Schadenersatz gibt es dafür wahrscheinlich nicht. Die Verbraucherzentrale rät aber trotzdem allen Betroffenen, das bei ihrer Airline nochmal abzufragen.

