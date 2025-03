Stand: 29.03.2025 13:00 Uhr Hamburger Feuerwehr löscht Brand in Hochhaus in Stellingen

In einem Hochhaus am Försterweg in Hamburg-Stellingen hat es am Samstagvormittag gebrannt. Offenbar war ein Balkon im achten Stock in Flammen geraten. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an, evakuierte das 19-geschossige Gebäude und löschte den Brand von einer Drehleiter aus. Verletzt wurde niemand.

