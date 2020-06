Stand: 10.06.2020 07:01 Uhr - NDR 90,3

Hamburger AfD will Innensenator Grote verklagen

Die Hamburger AfD-Fraktion will Innensenator Andy Grote (SPD) verklagen. Das hat Fraktionschef Dirk Nockemann im Gespräch mit NDR 90,3 angekündigt. Anlass sind Grotes Äußerungen über Redebeiträge von AfD-Abgeordneten in der Bürgerschaft. Der Innensenator hatte in der vergangenen Woche den jüngsten Verfassungsschutzbericht vorgestellt und dabei im Zusammenhang mit der Beobachtung des sogenannten Flügels um Björn Höcke erklärt, dass auch der Ton der Hamburger AfD aggressiver werde. Als Beispiel hatte er die Reden von Bürgerschaftsabgeordneten genannt.

Hamburger AfD will Innensenator verklagen NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 10.06.2020 07:00 Uhr Autor/in: Jörn Straehler-Pohl Innensenator Grote muss sich möglicherweise vor dem Hamburgischen Verfassungsgericht verantworten. Die AfD-Fraktion will ihn verklagen. Jörn Straehler-Pohl berichtet.







Neutralitätsgebot verletzt?

Aus Sicht der AfD-Fraktion hat er damit das Neutralitätsgebot verletzt. Denn das Amt eines Senators verpflichte zur parteipolitischen Zurückhaltung. Für Fraktionschef Nockemann gibt es eindeutige Parallelen zur jüngsten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Die Karlsruher Richter hatten Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in die Schranken verwiesen. Seehofer hatte in einem Interview die AfD-Bundestagsfraktion als staatszersetzend und schäbig bezeichnet - und das Interview auf der Seite seines Ministeriums veröffentlicht. Er dürfe zwar solche Worte wählen, aber eben nicht in seiner Funktion als Minister, urteilten die Richter.

Die Hamburger AfD-Fraktion will deshalb jetzt vor das Hamburgische Verfassungsgericht ziehen und prüfen lassen, ob Innensenator Grote in ähnlicher Weise seine Pflicht zur Neutralität verletzt hat.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 10.06.2020 | 07:00 Uhr