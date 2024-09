Stand: 09.09.2024 19:19 Uhr Hamburg startet "Stadtradeln"

Am Dienstag beginnt die nächste Runde im "Stadtradeln". Drei Wochen lang misst sich Hamburg mit anderen Städten, Regionen und Kommunen im Wettbewerb um die meistgeradelten Kilometer. Vergangenes Jahr nahmen knapp 18.000 Hamburgerinnen und Hamburger teil. Jede und jeder zählt die "eigenen per Rad zurückgelegten Kilometer". Vergangenes Jahr waren es 3,3 Millionen, dieses Jahr ist das Ziel die 4-Millionen-Kilometer Marke. "Stadtradeln" wird in Hamburg vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) im Auftrag der Klimabehörde veranstaltet.

