Hamburg beschäftigt über 77.000 Menschen Stand: 12.07.2022 19:59 Uhr Die Zahl der Beschäftigten in der Hamburger Verwaltung ist im vergangen Jahr gestiegen. Das geht aus dem aktuellen Personalbericht hervor, den der Senat am Dienstag veröffentlicht hat.

77.059 Menschen haben zum Stichtag, dem 31.Dezember 2021 für die Freie und Hansestadt Hamburg gearbeitet. Knapp 1.700 mehr als noch im Jahr davor. Das steht im neuen Personalbericht für die Stadt Hamburg. Über das Jahr betrachtet schwankten die Zahlen der Beschäftigten in den Hamburger Behörden im Jahr 2021 heftig, weil coronabedingt viele Menschen, zum Großteil befristet, zur Kontaktnachverfolgung oder in den Impfzentren eingesetzt wurden.

Durchschnittsalter 45 Jahre

Insgesamt sind die Beschäftigten jünger als in den letzten Jahren. Das Durchschnittsalter liegt jetzt bei 45 Jahren. Jeder Zehnte, der bei der Stadt arbeitet, ist jünger als 30 Jahre. 57 Prozent der Beschäftigten der Stadt sind Frauen. Ihr Anteil konnte auch im Bereich der Führungskräfte in der Verwaltung gesteigert werden. "Wir wollen als Arbeitgeberin attraktiv und innovativ bleiben“, sagte Staatsrat Jan Pörksen (SPD) am Dienstag im Rathaus. Dazu tragen seiner Meinung nach sichere Arbeitsverhältnisse ebenso bei wie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Mehr als ein Drittel der Arbeitsplätze sind Teilzeitstellen.

