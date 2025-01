Stand: 24.01.2025 09:43 Uhr Hamburg: Trauer um CDU-Politiker Ralf-Dieter Fischer

Der CDU-Kommunalpolitiker Ralf-Dieter Fischer aus Harburg ist gestorben. Er wurde 76 Jahre alt. Er war langjähriger Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes in Harburg und der CDU-Fraktion in der Harburger Bezirksversammlung. "Ralf-Dieter Fischer war ein Vollblutpolitiker, der nicht nur in der Harburger Politiklandschaft große Spuren hinterlassen hat", sagt André Trepoll, der Vorsitzende des CDU-Kreisverbandes. Sein politisches Erbe werde definitv weiterleben, so Trepoll.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 24.01.2025 | 10:00 Uhr