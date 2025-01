Stand: 11.01.2025 08:14 Uhr Hamburg Towers gewinnen gegen Baskets Bonn

Den Hamburg Towers ist im Kampf um den Einzug in die Play-Ins der Basketball-Bundesliga ein weiterer Erfolg gelungen. Das Team von Coach Benka Barloschky setzte sich am Freitagabend vor 3.400 Fans in der ausverkauften Inselpark Arena mit 91:84 (39:43) gegen die Baskets Bonn durch und feierte damit den sechsten Sieg im 14. Spiel. Bester Werfer der Hamburger war Brae Ivey, er erzielte 17 Punkte. Die Towers liegen jetzt auf Tabellenrang zwölf.

