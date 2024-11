Hamburg Tourismus erwartet viele Besucher durch Weihnachtsmärkte Stand: 16.11.2024 12:19 Uhr Hamburger Weihnachtsmärkte sind nicht nur bei den Hamburgerinnen und Hamburgern, sondern auch bei Touristinnen und Touristen sehr beliebt. Laut Hamburg Tourismus werden deshalb in den kommenden Wochen mehrere Millionen Tages- und Übernachtungsgäste erwartet.

Hamburg ist in der Vorweihnachtszeit besonders schön und an diesem Wochenende beginnt für viele Betriebe die umsatzstärkste Zeit des Jahres. Laut Hamburg Tourismus werden vor allem die Wochenenden von Mitte November bis Mitte Dezember besonders gut gebucht.

Weihnachtliche Highlights in Hamburg

"Hamburg hat sich in den vergangenen Jahren zur Weihnachtshauptstadt in Nordeuropa entwickelt", sagt Sascha Albertsen von Hamburg Tourismus. Zu den weihnachtlichen Highlights zählen neben den Weihnachtsmärkten vor allem die Märchenschiffe am Jungfernstieg, die Weihnachtsparade durch die Innenstadt und der Christmas Garden im Loki-Schmidt-Garten.

Handelsverband rechnet mit stabilem Weihnachtsgeschäft

Von der Weihnachtszeit profitieren aber vor allem auch der Lebensmittel- und der Einzelhandel. Spielwarengeschäfte erzielen in diesen Wochen laut Handelsverband zum Beispiel fast ein Viertel ihres Jahresumsatzes. "Allerdings erholt sich die Konsumstimmung im Weihnachtsgeschäft nur leicht", sagt Brigitte Nolte vom Handelsverband Nord. Insgesamt rechnet sie dennoch mit einem stabilen Weihnachtsgeschäft.

Verbraucher wollen genauso viel Geld wie 2023 ausgeben

Die Umsätze in Hamburg werden im November und Dezember real, also unter Berücksichtigung der Inflationsrate, vermutlich so ähnlich wie im vergangenen Jahr ausfallen. Die Mehrheit der befragten Verbraucherinnen und Verbraucher will offenbar genauso viel Geld ausgeben wie 2023.

