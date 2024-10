Stand: 07.10.2024 21:25 Uhr Hamburg-St. Pauli: Reizgas in der Davidwache

In der Davidwache am Spielbudenplatz auf St. Pauli soll ein 55-Jähriger Reizgas versprüht und damit 13 Menschen leicht verletzt haben. Vermutlich habe es sich um Pfefferspray gehandelt, so ein Sprecher der Hamburger Polizei. Unter den Verletzten in dem bekannten Kommissariat waren Beamte, eine Putzkraft sowie weitere Erwachsene und ein Kind. Der mutmaßliche Täter wurde zu einem Arzt gebracht, der den Zustand des Mannes untersuchen soll.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 07.10.2024 | 19:30 Uhr