Stand: 01.10.2024 18:59 Uhr Hamburg-Schnelsen: Neues Zentrum für Altersmedizin eröffnet

In Schnelsen ist am Dienstag das neue Zentrum für Altersmedizin eröffnet worden. Das viergeschossige Gebäude, das direkt an das Albertinen Krankenhaus anschließt, verfügt über knapp 120 Betten. Der Bau kostete mehr als 50 Millionen Euro, wovon die Stadt 34 Millionen Euro übernommen hat. Im Zentrum werden chronisch erkrankte und hochbetagte Patientinnen und Patienten behandelt. Das Ziel ist, deren Selbstständigkeit und Lebensqualität zu erhalten oder zu verbessern.

