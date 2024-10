Stand: 22.10.2024 07:26 Uhr Hamburg-Poppenbüttel: Mann steckt in Baugrube

Die Hamburger Feuerwehr ist am Montagabend nach Poppenbüttel gerufen worden. In der Straße Sonnenhöhe steckte ein Mann auf einem Privatgrundstück in einer Baugrube fest. Weil so eine Bergung gefährlich werden kann, rückte die Feuerwehr mit vielen Kräften an. Der Mann steckte aber nur bis zur Hüfte in der Erde und war ansprechbar. Er konnte schnell befreit werden.

