Hamburg: Passant findet toten Mann in der Nähe vom Michel Stand: 28.03.2022 14:16 Uhr In der Nähe der Hauptkirche St. Michaelis ist auf der sogenannten Michelwiese am Montagmorgen ein Mann tot aufgefunden worden. Die Hamburger Mordkommission ermittelt nun, ob es sich um ein Tötungsdelikt handelt.

Ein Passant hat am frühen Montagmorgen in Hamburg-Neustadt einen leblosen Mann aufgefunden und war zur nahegelegenen Feuerwache gerannt. Nach Angaben der Polizei konnten die Rettungskräfte nur noch den Tod des etwa 50-Jährigen feststellen. Die Mordkommission ermittelt nun, ob es sich um ein Tötungsdelikt handelt. Auch ein Spürhund war im Einsatz.

Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise geben können

Den Angaben nach gibt es am Körper des Mannes "so etwas wie eine Stichverletzung". Er soll mehrere Verletzungen im Gesicht und an den Händen gehabt haben. Ob sie ursächlich für den Tod des Mannes seien, müsse geklärt werden. Hinweise auf die Identität des Mannes es gibt es bislang noch nicht. Die Hamburger Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise geben können.

