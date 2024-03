Hamburg: Mann stirbt an Stichverletzungen - Verdächtiger festgenommen Stand: 10.03.2024 09:14 Uhr Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung ist ein Mann in Hamburg am Sonnabend durch Stichverletzungen getötet worden. Er starb demnach noch am Tatort am Saalehafen, wie die Hamburger Polizei mitteilte. Die Tatwaffe sei ein Messer gewesen.

Die Polizei wurde um kurz nach 19 Uhr in die Straße Am Saalehafen gerufen. Die Einsatzkräfte stießen in einer Monteursunterkunft auf den schwer verletzten und stark blutenden 33-Jährigen. Ihm war mit einem Messer in die Brust gestochen worden.

Verdächtiger festgenommen

Ein Notarzt versuchte ihn wiederzubeleben, doch der Mann starb noch am Tatort. Die Polizei konnte vor Ort einen 36-jährigen Mann festnehmen. Er soll dringend tatverdächtig sein. Offenbar sollen die beiden Männer zuvor zusammen getrunken haben, dann gerieten sie in einen Streit. Auch die mutmaßliche Tatwaffe - ein Messer - wurde gefunden.

Wandsbek: Verletzter Mann gefunden

Fast parallel zu der Tat im Hafen wurde ein schwer verletzter Mann an der U-Bahn-Station Wandsbek Markt gefunden. Offenbar wurde auch er niedergestochen. Der Mann kam ins Krankenhaus und wurde dort notoperiert. Er schwebt laut Polizei in Lebensgefahr. Die Beamtinnen und Beamten fahnden noch nach dem Täter.

