Stand: 14.11.2024 12:27 Uhr Hamburg Leuchtfeuer startet Teddy-Aktion

Hamburg Leuchtfeuer hat am Donnerstag seine diesjährige Teddy-Aktion gestartet. Zum Auftakt verkauften die Schauspielerinnen und Schauspieler Doris Kunstmann, Katy Karrenbauer, Jan Sosniok, Nik Breidenbach und Stephan A. Tölle in der Wandelhalle im Hauptbahnhof Teddys. Auch NDR Moderator Ulf Ansorge, der Präsident des FC St. Pauli, Oke Göttlich, und Fischmarkt-Legende "Aale-Dieter" Bruhn boten die Stofftiere an. Aus der Politik beteiligte sich unter anderem Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit. Der Erlös des Teddy-Verkaufs geht an Einrichtungen für schwer und chronisch kranke sowie sterbende Menschen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 14.11.2024 | 12:20 Uhr