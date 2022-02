Hamburg: Kräftiger Anstieg der Steuereinnahmen trotz Corona Stand: 17.02.2022 06:25 Uhr Die Steuereinnahmen in Hamburg sind im vergangenen Jahr kräftig gestiegen und das trotz anhaltender Corona-Krise. Nach Informationen von NDR 90,3 wird dabei auch die letzte Steuerschätzung vom November deutlich übertroffen.

Mehr als 14 Milliarden Euro: So viele Steuern hat Hamburg bis Jahresende verbucht. Das sind rund 1,6 Milliarden mehr als im ersten Corona-Jahr 2020. Bei der November-Steuerschätzung war der Senat noch von etwa gleich bleibenden Einnahmen ausgegangen. Auch diese Schätzung erweist sich rückblickend nun als zu pessimistisch.

Gestiegen sind beispielsweise die Gewerbesteuer-Einnahmen: Viele Unternehmen hatten im vorletzten Jahr monatelang geschlossen und kaum Umsätze gemacht, im vergangenen Jahr dagegen schon. Auch die Umsatzsteuer legt zu.

Finanzsenator spricht von erfreulichen Tendenzen

Unter dem Strich spricht Finanzsenator Andreas Dressel von erfreulichen Tendenzen. Er warnt aber auch: Von einem besseren Ergebnis im vergangenen Jahr könne man sich in den kommenden Jahren nichts kaufen. Nach einem Bericht des Senats an die Bürgerschaft steigt auch der Schuldenstand der Stadt. Insgesamt hat Hamburg mehr als 27 Milliarden Euro an Krediten.

