Hamburg: Demo gegen Ukraine-Krieg auf dem Jungfernstieg Stand: 20.03.2022 13:59 Uhr In Hamburg ist am Mittag eine Demonstration gegen den Krieg in der Ukraine gestartet. Die Versammlung soll um 15 Uhr enden. Aufgerufen haben Jugendorganisationen verschiedener Parteien.

Zu der Demonstration haben sich etwa 3.000 Menschen auf dem Jungfernstieg versammelt. Viel weniger, als die 20.000 Menschen, die bei der Polizei für die Kundgebung angemeldet worden waren. Einige sind in den Farben Gelb und Blau gekleidet - die Landesfarben der Ukraine. Auf den Protest-Plakaten steht: "Putins neuen Faschismus stoppen" und "Freiheit für die Ukraine". Die Demonstration beschränkt sich auf den Bereich rund um den Jungfernstieg/Ballindamm. Die Versammlung soll um 15 Uhr enden.

Forderung nach mehr Unterstützung für Ukraine

Die Anmelderin der Demo, Valentina Blaschko, sagte am Sonnabend: Sie sei begeistert von der großen Hilfsbereitschaft für Geflüchtete aus der Ukraine in Hamburg. Mit Blick auf die Ukraine sagte sie: "Wir bedanken uns für die ganze Hilfe, die wir bekommen, aber es ist immer noch nicht genug. Wir brauchen mehr Unterstützung was Waffen angeht, weil die Ukraine sich und Europa verteidigt". Wer am Sonntag in die Innenstadt möchte, sollte am besten den öffentlichen Nahverkehr nutzen, empfahl eine Polizeisprecherin. Die Anreise mit Bus und Bahn werde auch den Teilnehmenden der Friedensdemo empfohlen.

Demo gegen atomare Bedrohung

Die Demo richtet sich gegen die Gefährdung der atomaren Infrastruktur durch russische Angriffe, außerdem soll auf die Bedeutung der Ukraine für die Welternährung hingewiesen werden. Russische Truppen waren auf Befehl von Präsident Wladimir Putin vor gut drei Wochen in die Ukraine einmarschiert und sind seitdem verantwortlich für den Tod Tausender Menschen und die Flucht von inzwischen rund drei Millionen Ukrainern. Zur Demonstration gegen den Krieg haben die Jugendorganisationen von CDU, SPD, FDP und Grünen sowie der Landesjugendring aufgerufen.

AUDIO: Ukraine-Demo auf dem Jungfernstieg ist gestartet (1 Min) Ukraine-Demo auf dem Jungfernstieg ist gestartet (1 Min)

Mehr als 10.000 kamen vergangenen Sonntag

Vergangenen Sonntag waren mehr als 10.000 Menschen in die Hamburger Innenstadt gekommen, um gegen den Krieg in der Ukraine und für Frieden zu demonstrieren. Mit dabei waren auch viele Eltern mit ihren Kindern und ältere Menschen.

