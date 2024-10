Stand: 06.10.2024 10:48 Uhr Hamas-Überfall auf Israel: CDU kritisiert fehlende Gedenkfeier

Am Montag jährt sich der Hamas-Überfall auf Israel mit mehr als 1.100 Toten zum ersten Mal. In Hamburg ist keine zentrale Gedenkfeier geplant. Die Hamburger CDU hat dem rot-grünen Senat vorgeworfen, als einziges Bundesland keine offizielle Gedenkveranstaltung zum Überfall der Hamas-Terroristen auf Israel vor einem Jahr zu veranstalten. "Die schrecklichen Bilder des 7. Oktober bleiben in unseren Köpfen. Das erlebte entsetzliche Leid werden die Betroffenen nie wieder vergessen können", sagte Fraktionsvize Anke Frieling.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 06.10.2024 | 08:00 Uhr