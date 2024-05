Hafengeburtstag 2024: Sonnabend mit Schlepperballett und Lichtshow Stand: 11.05.2024 22:52 Uhr

Mit wendigen Schleppern, spektakulären Showfahrten und nach wie vor sonnigem Wetter ist die Party beim 835. Hamburger Hafengeburtstag weitergegangen. Tausende Menschen waren auch am Sonnabend rund um die Landungsbrücken, in der Speicherstadt und in den verschiedenen Häfen unterwegs. Ein traditionelles Highlight war das Schlepperballett auf der Elbe.

Fünf Hafenschlepper, jeder davon bis zu 3.000 PS stark, drehten sich zu Musik auf dem Wasser. In diesem Jahr schunkelten die Schiffe unter anderem zu Stücken von Édith Piaf, Udo Lindenberg, Louis Armstrong und Coldplay. Für besondere Effekte sorgte bunter Rauch, der auf den Schleppern gezündet wurde.

VIDEO: Mitschnitt: Das Schlepperballett beim 835. Hafengeburtstag (47 Min)

Hafengeburtstag mit Rettungsübungen auf der Elbe

Zuvor hatte auf der Elbe bereits reichlich Pyrotechnik geknallt: Bei der "SOS – Joint Rescue Operation" simulierten Bundeswehr, Polizei, Feuerwehr, Wasserschutzpolizei, die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS), ADAC und das Technische Hilfswerk (THW) mit Einsatzfahrzeugen und Helikoptern eine Havarie auf hoher See. Fokus der Übung war die Versorgung und Bergung verletzter Personen von einem Schiff nach einer Explosion an Bord. Auch am Sonntag um 12.30 Uhr soll dieses Szenario noch einmal vorgeführt werden.

AUDIO: Der Sonnabend auf dem Hamburger Hafengeburtstag (1 Min) Der Sonnabend auf dem Hamburger Hafengeburtstag (1 Min)

Lichtshow im Hafen

Am Abend wurde dann das Kreuzfahrtschiff "AIDAprima" besonders in Szene gesetzt, bei einer Lichtshow im Hafen. Dazu trat der DJ Alle Farben auf der neuen schwimmenden Ponton-Bühne auf. Rund 300 leuchtende Drohnen begleiteten das DJ-Set. Zudem gab es auf der gesamten Hafenmeile verschiedene Bühnen mit Livemusik - und viele der Schiffe konnten besichtigt werden.

Feierliche Eröffnung mit Einlaufparade am Freitag

Am Donnerstag war der Hamburger Hafengeburtstag feierlich eröffnet worden. Am Freitag gab es einen Auftritt der Gruppe Scooter und von Musical-Darstellerinnen und Darstellern auf der schwimmenden Bühne. Insgesamt erwartet die Stadt bis Sonntag mehr als eine Million Gäste.

Weitere Informationen Hafengeburtstag: Zweiter Tag geht mit Scooter und Feuerwerk zu Ende Am zweiten Tag des Hamburger Hafengeburtstages gab es eine große Show auf einer schwimmenden Bühne an den Landungsbrücken. mehr

Straßensperrungen: Weichen Sie auf öffentliche Verkehrsmittel aus

Wegen des Hafengeburtstags sind in den Stadtteilen Altona, St. Pauli, Neustadt und Hafencity einige Straßen gesperrt. Autofahrerinnen und Autofahrern wird generell empfohlen, auf öffentliche Verkehrsmittel auszuweichen und den Veranstaltungsraum weiträumig zu umfahren.

Hafengeburtstag bei NDR.de und im NDR Fernsehen am Sonnabend 17 Uhr bis 17.45 Uhr: live aus dem Hafen: Live-Stream des Schlepperballett auf NDR.de/Hamburg

live aus dem Hafen: Live-Stream des Schlepperballett auf NDR.de/Hamburg 19.30 Uhr: Das Hamburg Journal berichtet ausführlich vom Hafengeburtstag mit Beiträgen, Schalten und Interviews

Das Hamburg Journal berichtet ausführlich vom Hafengeburtstag mit Beiträgen, Schalten und Interviews 22.15 Uhr bis 22.50 Uhr: Live-Stream der Abendinszenierung mit faszinierender Lichtillumination auf NDR.de/Hamburg

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 11.05.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schifffahrt Hamburger Hafen