Hafenautobahn A26-Ost in Hamburg wird offenbar teurer

Stand: 12.09.2023 12:43 Uhr

Die geplante Hafenautobahn A26-Ost in Hamburg wird offenbar noch einmal deutlich teurer als geplant. In einem Bericht des Bundesverkehrsministeriums steht, dass das Projekt weit über zwei Milliarden Euro kosten soll. Wirtschaftsbehörde und Hafenwirtschaft wollen trotzdem an der Autobahn festhalten.