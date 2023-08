Umstrittenes Projekt: Wie wichtig ist die A26-Ost?

Stand: 12.08.2023 12:09 Uhr

Der Bau der Hafenautobahn A26-Ost gilt neben einer neuen Köhlbrandquerung als das wichtigste Verkehrsprojekt im Hamburger Hafen. Womöglich soll das "Go'' für die A26-Ost noch in diesem Jahr kommen. Doch weil die Betonbrücken für die Menschen in Moorburg ein Horror wären, geben sie ihren Widerstand nicht auf. Und die Argumente für die Autobahn bröckeln.