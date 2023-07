Stand: 22.07.2023 07:26 Uhr HHLA schließt Hafenterminal in Odessa

Die HHLA schließt vorerst ihr Hafenterminal in Odessa. Der Hamburger Hafenkonzern begründet das mit den jüngsten russischen Raketenangriffen und der Sicherheit seiner Mitarbeiter vor Ort. Die Anlagen sollen erstmal bis Montag nicht betrieben werden. Dort sind in den vergangenen Monaten auch Getreidefrachter abgefertigt worden. Seit dem Aus für das Getreide-Abkommen hat Rußland vermehrt Ziele in Odessa beschossen, das HHLA-Terminal war davon nicht betroffen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 22.07.2023 | 07:00 Uhr