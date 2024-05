Trotz Krankschreibung woanders gearbeitet: Freispruch

Stand: 08.05.2024 16:56 Uhr

Vor dem Amtsgericht St. Georg in Hamburg hat sich am Mittwoch eine ehemalige Polizistin verantworten müssen. Sie hatte während ihrer Krankschreibung in einem Krankenhaus gearbeitet. Ihr wurde Betrug vorgeworfen - doch das Gericht sprach sie überraschend frei.