Großspende ermöglicht Hotelzimmer für weitere Obdachlose Stand: 01.12.2020 17:08 Uhr Dank einer Großspende können rund 60 obdachlose Menschen von Dezember bis April in Hotels untergebracht werden. Damit können die Partner Alimaus, "Hinz&Kunzt", Diakonie Hamburg und Caritas ihr Projekt aus dem Frühjahr fortführen.

Das Hamburger Unternehmen Reemtsma stellt dafür erneut 300.000 Euro zur Verfügung. Bereits zu Beginn der Pandemie hatte das Bündnis nach einer Spende von Reemtsma obdachlose Menschen in Hotels untergebracht und damit gute Erfahrungen gemacht: Die Menschen konnten sich physisch und psychisch sehr gut erholen und waren für weitergehende Hilfsangebote zugänglicher. In einigen Fällen gelang auch der Übergang in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und eine feste Unterkunft.

Einzelunterbringung als Corona-Schutz

Die Projektpartner freuten sich darüber, den Betroffenen in der kalten Jahreszeit helfen zu können. "Gerade besonders verletzliche Gruppen wie obdachlose Menschen müssen vor Infektionen geschützt werden", sagte der Landespastor und Leiter des Diakonischen Werks Hamburg, Dirk Ahrens. Während die Stadt die Zahl der Plätze in Gemeinschaftsunterkünften im Winternotprogramm erhöht hat, setzt das Bündnis auf Einzelunterbringung als wirksamsten Corona-Schutz. Das Engagement umfasst auch die Begleitung durch Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen sowie nach Möglichkeit eine regelmäßige Essensversorgung sowie die Bereitstellung von Hygieneartikeln und sauberer Kleidung.

"Einzelunterbringung und ein Minimum an Ruhe und Privatsphäre eröffnen deutlich bessere Chancen für Perspektiven aus der Obdachlosigkeit", sagte Ahrens. Viele Menschen, die auf Straße leben, hätten Angst in den Gemeinschaftsunterkünften der Stadt, sagte Stephan Karrenbauer, Sozialarbeiter von "Hinz&Kunzt". Sie könnten es nicht aushalten, mit jemanden das Zimmer zu teilen. Diese Angst habe sich angesichts der Corona-Pandemie noch verstärkt.

Projekt soll ausgeweitet werden

Sechs Hotels in der Stadt stellen Zimmer für obdachlose Menschen zur Verfügung. Eine Übernachtung kostet 30 Euro. Um das Projekt auszuweiten, werden weitere Spenden gesammelt. Die einzelnen Träger nehmen die Spenden entgegen und sammeln sie in einem gemeinsamen Topf.

