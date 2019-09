Stand: 01.09.2019 09:03 Uhr

Großes Fest zu Ehren von Loki Schmidt

Zwar wäre Hamburgs Ehrenbürgerin Loki Schmidt bereits am 3. März dieses Jahres 100 Jahre alt geworden. Dennoch hat sie das Museum für Hamburgische Geschichte erst an diesem Wochenende groß gefeiert. Das Geburtstagsfest im glasüberdachten Innenhof war Teil einer Vielzahl von Veranstaltungen, mit denen in diesem Jahr an Loki Schmidt erinnert wird. Rund 4.000 Besucher sind dazu am Sonnabend gekommen.

Festakt zum 100. Geburtstag von Loki Schmidt Hamburg Journal - 31.08.2019 19:30 Uhr In diesem Jahr wäre Loki Schmidt 100 Jahre alt geworden. Im Rahmen der Feierlichkeiten im Museum für Hamburgische Geschichte wurde Hamburgs schönster Schulgarten ausgezeichnet.







Auszeichnung für Hamburgs schönste Schulgärten

Ein Höhepunkt des Festes war die Verleihung der Preise an die zehn Sieger des Schulgarten-Wettbewerbs "Blühende Schule", dessen Schirmherr Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) ist. Alle Preisträger präsentierten ihre Schulgärten an Informationsständen.

Hauptpreis für Grundschule Luruper Hauptstraße

Mit dem Hauptpreis wurde die Grundschule Luruper Hauptstraße ausgezeichnet. Der Schulgarten dort sei als ein "Gesamtkunstwerk" präsentiert worden, so Stefan Herms, Geschäftsführender Vorstand der Helmut und Loki Schmidt-Stiftung, zur Begründung. Unter räumlich beengten Verhältnissen würden die Kinder Nutzpflanzen ziehen und durch Beobachtung kennenlernen.

Ausstellung "Mit Loki in die Welt"

Bis zum 21. Oktober ist im Museum noch die neue Ausstellung "Mit Loki in die Welt" zu sehen. Sie präsentiert zahlreiche Fotos und Dokumente über ihre botanische Forschung, die Jugend in Hammerbrook, als Lehrerin und als Kanzlergattin von Helmut Schmidt. Zu sehen sind aber auch Exponate ihrer Expeditionen wie ihre Gummistiefel, ihr Reise-Schachspiel, der Helm und ein reisetauglicher Aschenbecher.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 31.08.2019 | 19:30 Uhr