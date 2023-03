Große Polizeikontrolle gegen Einbrecher auf Hamburgs Straßen Stand: 24.03.2023 12:57 Uhr Nach Verkehrskontrollen hat die Hamburger Polizei am Freitag Bilanz gezogen. Eigentlich wollten die Ermittler und Ermittlerinnen gegen Einbrecherbanden auf der Durchreise vorgehen - schließlich zogen sie aber auch Autofahrende wegen anderer Straftaten aus dem Verkehr. Mehr als 450 Fahrzeuge wurden angehalten und etwa 600 Menschen kontrolliert.

Rund 400 Beamte und Beamtinnen waren am Donnerstag den ganzen Tag über in der Stadt an dem Einsatz beteiligt. Im Fokus der Großkontrolle stand vor allem die Suche nach reisenden Diebinnen und Dieben sowie Einbrechern und Einbrecherinnen aus dem Ausland.

Marihuana und scharfe Waffe in Rahlstedt gefunden

In Rahlstedt stoppte die Polizei ein Auto mit zwei Männern. Bei der Kontrolle fanden die Einsatzkräfte Marihuana und eine offenbar illegale scharfe Pistole - mit mehreren Magazinen und Munition. Der 29-jährige mutmaßliche Besitzer der Waffe wurde vorläufig festgenommen.

Mehrere Funde in Winterhude

Am Stadtpark wurden Fahnderinnen und Fahnder auf zwei Männer aufmerksam, die sich an einem Auto zu schaffen gemacht hatten. Bei der anschließenden Kontrolle fanden sie Einbruchswerkzeug und einen abgesägten Katalysator. Die Männer wurden festgenommen. Ebenfalls in Winterhude konnten Ermittler einen 17-jährigen mutmaßlichen Autoknacker festnehmen. Außerdem erwischte die Polizei noch mehrere Menschen, die ohne Führerschein oder angetrunken am Steuer saßen.

