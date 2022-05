Groß Borstel: Brand in Alten- und Pflegeheim Stand: 03.05.2022 20:56 Uhr Im Hamburger Stadtteil Groß Borstel ist die Hamburger Feuerwehr zur Stunde im Groß-Einsatz. Dort ist in einem Alten- und Pflegeheim ein Feuer ausgebrochen, das inzwischen unter Kontrolle gebracht ist. Mehrere Menschen wurden verletzt, Teile des Gebäudes evakuiert.

170 Menschen leben in dem Pflegeheim von Fördern und Wohnen, in der Borsteler Chaussee. Die Feuerwehr ist mit diversen Einsatzfahrzeugen und Drehleiter vor Ort. Mehrere Verletzte kamen in Krankenhäuser, einige auch mit schweren Verletzungen. Genaue Zahlen lagen am Abend noch nicht vor. Rund zwei Dutzend Menschen atmeten Rauch ein und werden deshalb von der Feuerwehr betreut.

Feuer ist gelöscht - Arbeiten dauern an

In Decken gehüllt saßen Bewohnerinnnen und Bewohner am Abend auf der Straße und warteten darauf, dass sie woanders untergebracht werden konnten. Auch ein HVV-Bus war vor Ort, in dem die Menschen sich aufwärmen können. Das Feuer ist gelöscht.

