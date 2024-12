Stand: 10.12.2024 08:17 Uhr Google-Suchtrends: Sport-Großereignisse und US-Wahl vorn

Fußball-EM, Handball-EM und Olympia: Die sportlichen Großereignisse haben in diesem Jahr auch die Internetsuche von Nutzerinnen und Nutzern in Deutschland bestimmt. "Fußball-EM" verzeichnete 2024 den höchsten Anstieg bei den Google-Suchanfragen, wie das Unternehmen in Hamburg bekannt gab. Auf Platz zwei landete die "Handball-EM", gefolgt von der "US-Wahl". Häufige "Warum-Fragen" waren "Warum wurde Lindner entlassen?" oder "Warum ist Butter so teuer?". Bei den "Was-Fragen" wollten die Menschen unter anderem wissen, "Was ist die Vertrauensfrage?" oder "Was ist Dubai-Schokolade?".

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 10.12.2024 | 08:00 Uhr