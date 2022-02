Geschichtswerkstatt Wilhelmsburg will neue Flutmarken setzen Stand: 16.02.2022 14:59 Uhr Die Sturmflut in Hamburg im Jahr 1962 hat Wilhelmsburg besonders hart getroffen. Damit das nicht in Vergessenheit gerät, will die Geschichtswerkstatt des Stadteils die Flutmarken von damals erneuern.

Kurz vor dem Sturmflut-Jahrestag hat Oliver Menk, der Leiter der Geschichtswerkstatt Wilhelmsburg, mit Kindern einen Rundgang durch den Stadtteil gemacht. Er beginnt in der Wehrmannstraße im Bahnhofsviertel. Einige der Jungen kennen die Sturmflut aus dem Schulunterricht, oder aus Erzählungen in der Familie. Ein Junge beispielsweise weiß, dass seine Oma mit einem Rettungsboot in Sicherheit gebracht werden musste.

Zeitzeugin schildert Erlebnisse aus der Sturmflut-Nacht

Die Gruppe der Geschichtswerkstatt trifft eine Zeitzeugin, die in der Sturmflutnacht neun Jahre alt war. Die Frau berichtet davon, dass es sehr aufregend war für sie als Kind, als alle in der Nacht aufstehen und in die oberste Wohnung des Hauses gehen mussten. Und es war so kalt, dass man nicht lange hätte schwimmen können, erzählt sie.

Kinder setzen neue Flutmarken in Wilhelmsburg

An der Hausfassade kleben die Kinder mit blauem Band ab, wie hoch hier vor 60 Jahren das Wasser stand: bis 1,55 Meter. Ein Junge, dem diese neue Flutmarke weit über den Kopf reicht, meint: "Vor allem für die Kleineren ist das ziemlich erschreckend". Flutmarken erinnern in Wilhelmsburg und auch in anderen Stadtteilen an den Wasserstand vor 60 Jahren. Viele sind über die Jahre bei Fassadenarbeiten an den Häusern verschwunden. Jetzt will die Geschichtswerkstatt Wilhelmsburg mit einer Künstlerin neue Flutmarken anfertigen.

"Sie hörten Schreie auf der anderen Flussseite"

Auf dem Rundgang durch Wilhelmsburg geht es in Richtung Dove-Elbe weiter. An der Brücke erzählt der Leiter der Geschichtswerkstatt Wilhelmsburg, von einer Familie, die in der Sturmflutnacht vor 60 Jahren Menschen von der anderen Flussseite gerettet hat: “Sie hatte die Schreie von den Menschen da drüben in den Behelfsheimen gehört und versucht sie zu retten." Das waren rein theoretisch Superhelden, meint Oliver Menk.

Geschichtswerkstatt will weitere Rundgänge anbieten

Letzte Station ist ein Flachdachhaus in der Hövel-Siedlung, die damals besonders betroffen war. Ein weiterer Zeitzeuge erzählt, wie er hier in der Siedlung nach der Flut in einem Boot der Bundeswehr seine Eltern gesucht hat. Die Jungen stellen dem Mann viele Fragen. Sie wollen wissen wie groß seine Angst damals war, oder was es für ein Gefühl war, als er seine Eltern wiedergefunden hat. Oliver Menk, der Leiter der Geschichtswerkstatt Wilhelmsburg, ist beeindruckt davon wie gut alle Kinder mitgemacht haben und will einen solchen Rundgang wieder anbieten.

