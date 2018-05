Stand: 16.05.2018 12:56 Uhr

G20-Foto-Fahndung: Polizei startet neuen Anlauf

Gut zehn Monate nach den Ausschreitungen beim G20-Gipfel in Hamburg haben Polizei und Staatsanwaltschaft Fotos von weiteren 101 mutmaßlichen G20-Gewalttätern ins Internet gestellt. Den unbekannten Verdächtigen werden schwere Straftaten wie gefährliche Körperverletzung, schwerer Landfriedensbruch oder Plünderung vorgeworfen, sagte Staatsanwalt Michael Elsner am Mittwoch. Polizeisprecher Timo Zill bat die Bevölkerung um Mithilfe bei der Identifizierung der Gesuchten.

Neue G20-Öffentlichkeitsfahndung gestartet NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 16.05.2018 14:00 Uhr Autor/in: Anette van Koeverden Polizei und Staatsanwaltschaft haben eine zweite Öffentlichkeitsfahndung nach G20-Randalierern gestartet. Weitere 101 Fotos von mutmaßlichen Tätern sind jetzt im Internet.







Foto-Fahndung nach mutmaßlichen Straftätern

Im vergangenen Dezember startete die Polizei Hamburg bereits die bis dahin größte Öffentlichkeitsfahndung ihrer Geschichte und suchte bundesweit mit Fotos nach mehr als 100 Tatverdächtigen. 35 der 107 gesuchten Verdächtigen, also 33 Prozent, seien identifiziert worden, sagte Zill. Bei anderen Fahndungen dieser Art liege die Erfolgsquote bei fünf bis zehn Prozent. 91 Fotos seien an die Behörden anderer EU-Länder weitergegeben worden. Die dort laufende polizeiinterne Fahndung habe bereits erste Hinweise erbracht.

Die Polizei schätzt, dass in den drei Tagen vom 6. bis zum 8. Juli 2017 zwischen 5.000 und 6.000 Täter aktiv waren, die am Rande des Gipfels vor allem im Hamburger Schanzenviertel Geschäfte geplündert und Brände gelegt haben sollen. Die Soko führt mehr als 3.200 Ermittlungsverfahren. Die Gerichte haben bereits mehr als 40 Täter verurteilt. Die Strafen reichen von Geldbußen bis zu dreieinhalb Jahre Haft. Außerdem wurden bisher knapp 140 Verfahren gegen Polizisten geführt. Um die politische Aufklärung der Ereignisse kümmert sich ein Sonderausschuss der Bürgerschaft, der am Donnerstag wieder tagt.

Kritik an der Öffentlichkeitsfahndung

Schon die bundesweite Öffentlichkeitsfahndung war umstritten: Christiane Schneider von Linksfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft hatte sich beispielsweise beschwert, dass den abgebildeten Personen durch die Veröffentlichung der Fotos lebenslange Stigmatisierung drohe - egal ob sie verurteilt werden oder nicht. Denn das Internet vergesse nichts, die Fotos blieben für immer online.

Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) hatte die Veröffentlichung der Bilder im Dezember verteidigt. Erstmals könnten sich Täter noch Monate nach Krawallen nicht sicher fühlen, sagte Grote damals.

