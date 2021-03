"Fridays for Future"-Aktion in der Hamburger Innenstadt Stand: 19.03.2021 13:57 Uhr Die "Fridays For Future"-Bewegung hat am Freitag mit einer Aktion in der Hamburger Innenstadt auf den Klimaschutz aufmerksam gemacht. Teilnehmerinnen und Teilnehmer malten einen etwa 60 Meter langen Schriftzug auf die Mönckebergstraße: "Wir alle für 1,5 Grad".

Normalerweise hätten in der Innenstadt vermutlich wieder Tausende junge Menschen am siebten globalen Klimastreik teilgenommen. Weil das in der aktuellen Corona-Lage aber nicht möglich ist, wollten die Aktivistinnen und Aktivisten mit diesem großen Slogan auf ihre Mission aufmerksam machen. Der weiße Schriftzug auf grünem Grund reicht von der Europa Passage bis zum Rathausmarkt. Ungefähr einen Monat lang soll er zu sehen sein, hoffen die Demonstrierenden.

Deutschlandweit Aktionen

In mehr als 200 deutschen Städten hat es am Freitag Aktionen gegeben, darunter Kunst- und Plakataktionen, Fahrraddemos und auch Pandemie-gerechte Kundgebungen. Die Aktion in Hamburg ist also nur eine von vielen, laut "Fridays for Future" aber eine der bundesweit größten. Die Aktivistinnen und Aktivisten pochen auf die Einhaltung der Pariser Klimaziele und das Ende der Förderung fossiler Brennstoffe.

Klimaziele einhalten

Das am 12. Dezember 2015 abgeschlossene Klimaabkommen von Paris sieht vor, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur im Vergleich zum vorindustriellen Niveau auf unter 2 Grad, nach Möglichkeit auf unter 1,5 Grad, zu begrenzen. Dies soll durch Verminderungen beim Ausstoß von Kohlendioxid und anderen klimaschädlichen Gasen wie Methan oder Lachgas geschehen. Nach UN-Schätzungen müssten die weltweiten Treibhausgasemissionen in diesem Jahrzehnt jedes Jahr um 7,6 Prozent sinken, um das Pariser Klimaabkommen umzusetzen.

Weitere Informationen "Fridays for Future" demonstriert für Pariser Klimaabkommen Auf dem Hamburger Rathausmarkt wurde mit einer "Galerie des Scheiterns" an die Versprechen des Abkommens erinnert. (11.12.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 19.03.2021 | 13:00 Uhr