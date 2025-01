Frau wird in der Hamburger Altstadt durch Schuss verletzt Stand: 06.01.2025 13:57 Uhr Die Polizei ist am Montagmittag zu einem Großeinsatz in die Hamburger Altstadt gerufen worden. Dort wurde in einem Haus in der Nähe der Speicherstadt geschossen.

Mehrere Einsatzfahrzeuge rasten in die Straße Bei den Mühren. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt. Nachbarn und Nachbarinnen hatten laute Hilferufe gehört. Um kurz nach 11 Uhr fiel in einer Wohnung dann ein Schuss. Kurz darauf stellte sich heraus: Ein Rentner hatte einer 38-jährigen Frau ins Bein geschossen und sie schwer verletzt. Sie wurde von einem Notarzt versorgt und kam in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht.

Schütze und Opfer gerieten in einen Streit

Der Schütze konnte noch in der Wohnung festgenommen werden. Bei ihm handelt es sich um einen 86-Jährigen. Womit er schoss, ist noch unklar. Laut Polizei kannten sich der Rentner und die 38-Jährige. In der Wohnung waren beide in einen Streit geraten. Worum es dabei ging und warum der 86-Jährige zur Waffe griff, ist aber unklar.

Tödliche Messerstiche kürzlich in Groß Borstel

Erst vergangene Woche hatte ein Mann in Groß Borstel mutmaßlich seine Frau bei einem Streit erstochen. Es war offenbar der erste Femizid des Jahres. Die Hintergründe in dem Fall sind noch unklar.

