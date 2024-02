Fördern & Wohnen kauft nach Mundsburg Tower weitere Immobilien Stand: 19.02.2024 12:40 Uhr 48.000 Menschen leben in Hamburg in städtischen Unterkünften - und zwar in Not- und Interimsstandorten, in Erstaufnahmen oder in Flüchtlingsunterkünften. Neue Unterkünfte zu bauen, wird immer schwieriger. Deshalb mietet und kauft die Stadt auch Immobilien.

Spektakulär war der Kauf eines der drei Hamburger Mundsburg-Türme im Januar vergangenen Jahres. Inzwischen hat die Stadt weitere Immobilien erworben: Laut der Antwort des Senats auf eine Anfrage von Andreas Grutzeck (CDU) hat das städtische Unternehmen Fördern & Wohnen ein Gewerbegebäude in Hamm gekauft, in dem als 240 Menschen untergebracht werden.

In einem Neubauprojekt in Jenfeld wurden 94 Wohnungen erworben und weitere Mehrfamilienhäuser in Eidelstedt und in Wandsbek gekauft. Sie werden vermietet oder als Unterkunft genutzt. Dazu kommen fünf Reihenhäuser in Allermöhe.

Mundsburg Tower wird gerade saniert

Der Mundsburg-Turm in Barmbek wird aktuell saniert. Grutzeck fürchtet, dass das Projekt für die Steuerzahler und Steuerzahlerinnen ein Fass ohne Boden werden könnte. Zumal es zu den Kosten des Kaufs und der Sanierung keine konkreten Angaben gibt. Aktuell leben dort mehr als 300 Flüchtlinge.

