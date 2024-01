Hamburger Innenbehörde: 2023 rund 1.500 Menschen abgeschoben

Stand: 18.01.2024 08:56 Uhr

In Hamburg sind nach Angaben der Innenbehörde im vergangenem Jahr rund 1.500 Menschen abgeschoben worden. Das sind etwa 50 Prozent mehr als 2022 und so viele wie seit 2016 nicht mehr. Heute entscheidet der Bundestag in Berlin über eine Verschärfung der Abschieberegeln.