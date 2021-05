Fliegerbombe in Hamburg-Wilhelmsburg wird entschärft

Stand: 18.05.2021 15:20 Uhr

Erneut ist in Wilhelmsburg eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie soll am Nachmittag entschärft werden. Dafür müssen in dem Industriegebiet am Reiherstieg Hauptdeich mehrere Firmen geräumt werden.