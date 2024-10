Stand: 08.10.2024 17:49 Uhr Fliegerbombe im Hamburger Hafen gefunden

Am Dienstag ist im Hamburger Hafen eine Fliegerbombe gefunden worden. Sie wurde in Waltershof auf dem Containerterminal-Gelände von Eurogate bei Sondierungsarbeiten entdeckt. Laut Feuerwehr handelt es sich um einen 500 Pfund schweren, britischen Blindgänger. Der Kampfmittelräumdienst sei vor Ort, teilte die Feuerwehr am Nachmittag auf X mit. Straßen müssen für die Entschärfung offenbar nicht gesperrt werden.

